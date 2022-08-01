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Adıyaman haberleri: Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Adıyaman haberleri: Bakan Yardımcısı Öncü, Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Adıyaman haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Adıyaman'ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Adıyaman'ı ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ilk olarak Adıyaman Valiliğine ziyaret gerçekleştirerek Vali Mahmut Çuhadar ile bir araya geldi. Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Öncü, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçti. Öncü, burada İl Müdürü Fehmi Çelik, müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımlarıyla toplantı düzenledi.

Engelli, Yaşlı, Çocuk, Kadın ve Şehit Yakınlarına yönelik verilen hizmetleri yerinde inceleyen Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Şehit Fatih Doğan'ın ailesini ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Çuhadar Fatma Öncü Adıyaman Yerel Haberler

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