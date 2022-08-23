Adıyaman haberleri... Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı Yerel Haberler Adıyaman habere göre Adıyaman Belediyesi, Sıratut Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı Atatürk Bulvarı'nın güney kısmında yer alan 14 mahallede su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Adıyaman Belediyesi, Sıratut Mahallesi'nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı Atatürk Bulvarı'nın güney kısmında yer alan 14 mahallede su kesintisinin yaşanacağını duyurdu. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri tarafından Sıratut Mahallesi'nde gerçekleştirilen şehir içme suyu ana şebeke yenileme çalışmalarından dolayı 24 Ağustos Çarşamba günü sabah 08.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında Atatürk Bulvarının güney kısmında yer alan Eskisaray, Ulucami, Hocaömer, Mara, Musalla, Varlık, Kapcamii, Yenipınar, Sıratut, Bahçelievler, İmamağa, Bahçecik, Alitaşı ve Yunus Emre mahallerine su verilemeyecek. Belediye yetkilileri, meydana gelecek olan su kesintisinden dolayı vatandaşların gerekli tedbirlerini almasını istedi. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Atatürk Bulvarı Adıyaman su Yerel Haberler

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