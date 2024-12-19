Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar Derneği İHA'yı Ziyaret Etti

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, İhlas Haber Ajansı bürosunu ziyaret etti.

Dernek üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosu'nu ziyaret ederek İHA Muhabiri Cihan Kizir ile bir araya gelen Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, İHA'nın çalışmalarını oldukça çok beğendiğini ve yakından takip ettiğini dile getirdi.

İHA'nın ülke gündemine dair oldukça başarılı haberler yaptığını hem ulusal ve uluslararası çapta önemli işlere imza attığını dile getiren Başkan Günay, "Gazetecilik mesleğinin zorluklarını hepimiz oldukça iyi biliyoruz. Gece gündüz demeden kar kış demeden çalışma içerisinde yer alıyorlar. İHA'nın çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Bu güzel çalışmalardan dolayı İHA ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İHA Muhabiri Cihan Kizir ise Başkan Günay ve dernek üyelerine ziyaretlerinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN