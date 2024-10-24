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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yolunda Trafik Yoğunluğu Tepkilere Neden Oluyor

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yolunda Trafik Yoğunluğu Tepkilere Neden Oluyor
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Adıyaman merkezinde bulunan hastane kavşağındaki trafik yoğunluğu, sürücülerin sabrını zorluyor. Uzun araç kuyrukları nedeniyle ambulansların hasta sevki zorlaşıyor. Vatandaşlar, bu duruma çözüm bulunmasını talep ediyor.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yolunda yaşanan trafik yoğunluğu tepkilere neden oluyor.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında her gün sıklıkla yaşanan trafik yoğunluğuna tepki gösteren vatandaşlar çözüm bulunmasını istiyor. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda biran önce çözümün sağlanmasını gerektiğini belirten sürücüler, aynı zamanda ambulansların hastaneye hasta sevki yaptığı sırada zor anlar yaşadığını belirtti. Uzun kuyruklardan dolayı araç sürücüleri arasında zaman zaman tansiyonların yükseldiğini ve tartışmaların çıktığını söyleyen sürücüler, ilgililerden yardım beklediklerini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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