Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayırseverden otopark desteği

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin park sorunu hayırsever bir vatandaşın 10 dönümlük alanı otopark olarak tahsis etmesiyle çözüldü.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, yaklaşık 10 dönümlük alan üzerinde ücretsiz otoparkın hizmete girdiğini söyledi. Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, açıklamasında, "Bir süredir hastanemiz çevresinde yaşanan otopark sorunu nedeniyle girişimlerimiz sonucu hastanemizin hemen kuzeyinde bulunan bir hayırsevere ait arazi ücretsiz olarak tahsis edilmiş olup alanda yapılan düzenlemenin ardından otoparka çevrilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen yöneticilerimiz ve hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz" dedi. - ADIYAMAN