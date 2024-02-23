Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 25 yeni hekim atandı

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 115. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüğü (DHY) kuraları kapsamında 22 uzman tabip ve 3 tabip kadrosu olmak üzere 25 hekimin sağlık ordusunun gücüne güç katacağını söyledi.

Adıyaman'a, 25 hekimin hayırlı olmasını dileyen Başhekim Mehmet Şirik, kente ataması gerçekleştirilecek olan hekimlerle birlikte güçlenerek hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Atanan 25 Hekimden 11'in Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayacak olmasının sağlık sunumunda güçlerine güç katacağını ifade eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atama ile acil tıp uzmanı 1, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı 1, beyin ve sinir cerrahisi 1, çocuk endokrinolojisi 1, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 1, kardiyoloji 1, ruh sağlığı ve hastalıkları 1 ve tıbbi patoloji 1 olmak üzere 22 uzman tabip ve 3 tabip kadrosu ile 25 hekiminin ataması gerçekleşecek. 11 uzman hekimin hastanemize atanacak olması bizi gerçekten mutlu etti. Yeni hekimlerimiz, sağlık hizmetleri, sunumu konusunda gücümüze güç katacaktır. Yapılacak olan atamalardan ötürü başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Milletvekillerimiz ve İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN