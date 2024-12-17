Adıyaman'daki Logo Yarışması İptal Edildi
Besni Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 'Kızılin-Merinos İskelesi Logosunu Arıyor' adlı logo yarışması, katılan eserlerin şartnameye uygun bulunmaması nedeniyle iptal edildi. Kaymakamlık, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür etti.
Adıyaman'ın Besni Kaymakamlığı tarafından "Kızılin- Merinos İskelesi Logosunu Arıyor" konulu logo yarışması, değerlendirme sürecinin ardından iptal edildi.
Yarışmaya katılan eserler, oluşturulan komisyon tarafından titizlikle incelendi. Ancak komisyon, hiçbir eserin şartnameye uygun bulunmadığını belirterek yarışmanın iptaline karar verdi.
Besni Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara emek ve katkıları için teşekkür edildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel