Okul mescitleri Ramazan'a uygun şekilde tezyin edildi

Fatih Anadolu Lisesi'ndeki erkek ve kız mescitleri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak hat sanatı ve kelam-ı zarif yazılarıyla süslendi. Öğrencilerin ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi amaçlandı.

Adıyaman merkezde bulunan Fatih Anadolu Lisesi'ndeki erkek ve kız mescitleri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak hat sanatı ve kelam-ı zarif yazılarıyla süslenerek tezyin edildi.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında mescitler estetik ve manevi unsurlarla donatıldı. Yapılan düzenlemelerle öğrencilerin ibadetlerini daha huzurlu bir ortamda yerine getirmelerinin amaçlandığı belirtildi. Süsleme çalışmalarına gönüllü olarak destek veren "Mescid Gülleri" adlı grup da faaliyetlere katkı sundu.

Okul yönetimi, katkı sağlayan gönüllülere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
