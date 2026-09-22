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Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda 61 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı

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Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda 61 kişi yakalandı, 12'si tutuklandı
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Adıyaman'da il genelinde yürütülen çalışmalarda aranan 61 şahıs yakalandı, 12'si tutuklandı. Narkotik operasyonlarında 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı; 10'una adli kontrol, 3'ü tutuklandı, 79 sentetik ecza hap ve 60,56 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da kamu düzeninin korunması, suçun önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs yakalandı. Şahıslardan 12'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, aralarında 10 hırsızlık ve 1 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan şahısların da bulunduğu toplam 61 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 27 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu belirtildi.

Çalışmalar kapsamında yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 12 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 79 adet sentetik ecza hap ile 60,56 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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