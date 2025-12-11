Kahta'da yoğun sis etkili oldu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sürücüler dikkatli olmak zorunda kaldı. Yetkililer, sisli havalarda hız düşürmeleri ve farları açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.
Sisten dolayı yer yer görüş mesafesi ciddi şekilde düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Özellikle ilçe merkezine yakın bölgelerde görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar indiği öğrenildi. Sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.
Yetkililer, sisli havalarda sürücülerin hız düşürmeleri, araç takip mesafesini artırmaları ve farlarını açık tutmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel