Haberler

Adıyaman'da bazı kurumlarda çalışmalara 1 gün ara verildi

Adıyaman'da bazı kurumlarda çalışmalara 1 gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valiliği, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle halk eğitim merkezleri, özel eğitim kurumları ile kreşlerin 23 Ocak 2026 tarihinde 1 gün süreyle kapalı olacağını açıkladı. Ayrıca, belirli gruptaki kamu personeline idari izin verileceği duyuruldu.

Adıyaman'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde bazı kurumlarda çalışmalara 1 gün süreyle ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul gaziler, engelli personel, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartları karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

ABD ortada bıraktıktan sonra iki isme gitti, eli boş döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı

Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Kaynar suya benzin dökülen evde patlama meydana geldi! Yaralılar var

Kaynar suya benzin dökünce olanlar oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Kandil'den Türk bayrağına saldırıyla ilgili açıklama

Türk bayrağına saldırıyla ilgili Kandil'den dikkat çeken açıklama