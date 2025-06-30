Adıyaman'da Yaz Dönemi Kur'an Kursları Başladı

Adıyaman'da Yaz Dönemi Kur'an Kursları Başladı
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Adıyaman'da 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta sürecek olan yaz dönemi Kur'an kursları, Mehmet Kırçalı Camii'nde düzenlenen programla açıldı. 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuklar ve gençlerin katılabileceği kurslarda dini bilgiler ve ahlaki değerler öğretileceği belirtildi.

Okulların tatil olmasıyla birlikte Adıyaman'da, 30 Haziran-15 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta sürecek olan yaz dönemi Kur'an kursları başladı.

Yaz Kur'an kurslarının açılış programı, Mehmet Kırçalı Camii'nde gerçekleştirildi. Programa İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun yanı sıra müftü yardımcısı, şube müdürü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadetler ve ahlaki değerlerin de öğretileceği kurslara, 4 yaşından 22 yaşına kadar çocuklar ve gençler katılabiliyor. Yaz Kur'an kursları, öğrencilere hem dini eğitim hem de sosyal gelişim açısından önemli fırsatlar sunuyor.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, açılışta yaptığı konuşmada Kur'an kurslarının sadece dini bilgi edinme yeri olmadığını, aynı zamanda çocukların manevi gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir eğitim alanı olduğunu vurguladı. Haliloğlu, tüm öğrencilere verimli ve hayırlı bir kurs dönemi diledi.

Kurslar, cami ve Kur'an kursu binalarında yüz yüze eğitimle sürecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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