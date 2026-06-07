Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığından toplumsal barışa katkı

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, toplumda uzlaşma kültürünün yaygınlaştırılması ve hukuki uyuşmazlıkların yargıya taşınmadan çözüme kavuşturulması amacıyla "Uzlaşma Masası" standı hizmete açıldı.

İlçe merkezinde kurulan stantla vatandaşların alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve adli süreçlerin daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

Standın açılışına Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, Uzlaştırma Savcısı Fatma Akbaş, uzlaştırmacı avukatlar ve adliye personeli katıldı. Açılışta vatandaşlara uzlaşma müessesesinin sağladığı hukuki avantajlar anlatıldı.

Uzlaşma Masası uygulamasıyla taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözüme kavuşturulması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve toplumdaki barış ve güven ortamının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Açılışta konuşan Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, uzlaşma uygulamasının hem vatandaşlar hem de yargı sistemi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirterek, "Uzlaşma müessesesi, tarafların adalet duygusunu tatmin ederken yargı sisteminin daha etkin işlemesine katkı sunuyor. Bu stant sayesinde vatandaşlarımız sorunlarına hızlı, maliyetsiz ve barışçıl çözümler bulabilecek" dedi.

Öte yandan uygulamanın sahadaki etkisine ilişkin bir örnek de paylaşıldı. Başsavcılığa intikal eden bir soruşturma kapsamında, mağdurun talebi doğrultusunda şüpheli tarafından bir yardım kuruluşuna 10 bin TL bağış yapıldığı, bağışın ardından tarafların uzlaşarak dosyanın dava açılmadan kapatıldığı bildirildi.

Standı ziyaret eden vatandaşlar ise adliyeye gitmeden, masrafsız ve kısa sürede çözüm sunan sistemden memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı