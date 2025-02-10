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Adıyaman'da Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Denetimler Artırıldı

Adıyaman'da Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Denetimler Artırıldı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerini artırdı. Yapılan çalışmalarda 30 gram bonzai, 5 gram metanfetamin ve çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi. 20 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hızla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde ve ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma ekiplerince yapılan denetimler çerçevesinde 30 gram bonzai, 5 gram metanfetamin, 2 gram skunk ve 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan denetimlerle ilgili olarak 20 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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