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Mesire alanındaki üvezler vatandaşların tepkisine neden oldu

Mesire alanındaki üvezler vatandaşların tepkisine neden oldu
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Adıyaman'daki mesire alanlarında üvezler nedeniyle rahat nefes alamayan vatandaşlar, yetersiz ilaçlamayı protesto ederek yetkililerden önlem istedi.

Adıyaman'da, mesire alanında üvezlerden rahat bir nefes alamayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Adıyaman Marina Mesire alanı ile Beşpınar Mesire alanına piknik amacıyla gelen bir çok vatandaş, üvezler nedeniyle mağduriyet yaşadı. Üvezlerden dolayı piknik yapamadıklarını dile getiren vatandaşlar, ilaçlamanın yetersiz olduğunu dile getirdi. Kafa dinlemek ve güzel bir zaman geçirmek için mesire alanına geldiklerini oysa daha çok mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yeterli ilaçlama yapmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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