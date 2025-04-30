Adıyaman'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Çalıştayı Düzenlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Türkiye yüzyılı maarif modelini doğru anlama çalıştayı" gerçekleştirildi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kaymakamlık toplantı salonunda düzenlemiş olduğu çalıştay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün bireyleri ile birlikte "Köklerden Geleceğe" vizyonuyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Akın, "Milli ve manevi değerlerle yoğrularak maddi gelişmenin en tepesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çağımız eğitim sisteminin temelini, alt yapısını ve iskeletini oluşturmaktadır. Bunun iyice kavranması ve uygulanması için eğitimcilerimiz ve uzman akademisyenlerle birlikte başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Katkı sunan değerli hocalarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Burhan Akpınar ve Doç. Dr. Mehmet Eroğlu'nun "Türkiye yüzyılı maarif modeli" hakkında gerçekleştirdikleri sunum sonunda, soru-cevap bölümüyle çalıştay tamamlandı. - ADIYAMAN