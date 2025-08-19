Adıyaman'da Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Çileden Çıkarıyor

Adıyaman'da Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Çileden Çıkarıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda, alt yapı çalışmaları nedeniyle her gün yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri zor durumda bırakıyor. İlgililerden sorunun bir an önce çözülmesi bekleniyor.

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri çileden çıkartıyor.

Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı'nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu, vatandaşları adeta çileden çıkarıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç kuyruklarının metrelerce uzadığı bölgede sürücüler dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalıyor.

Trafiğin bu denli yoğun olmasının başlıca nedeni ise bölgede başlatılan alt yapı çalışmalarından kaynaklanıyor. Yolun bir kısmının kapatılması ve şerit daralmaları nedeniyle trafik akışı ciddi şekilde yavaşlıyor. Vatandaşlar, alt yapı çalışmaları nedeniyle yaşanan trafik sorununun bir an önce çözülmesini talep ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.