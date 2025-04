Adıyaman'da Trafik Sorunları Can Sıkıyor

İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman'da artan araç sayısı ve yetersiz trafik altyapısı vatandaşları canından bezdirdiğini açıklamalarda bulundu.

Şehir merkezinde günün her saati yaşanan trafik sıkışıklığı, hem sürücüleri hem yayaları olumsuz etkilediğini de vurgulayan İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, "Yaşadığımız deprem felaketinin ardından Adıyaman'da bozulan yolların hala onarılmaması, sürücülerin trafik kurallarını hiçe sayması ve denetimlerin yetersiz kalması, şehir içi trafiği adeta bir kabusa çevirdi. Her gün artan trafik kazaları, Adıyamanlıların can ve mal güvenliğini tehdit ederken, yetkililerin sessizliği ve tedbirler almaması tepkilere neden oluyor. Depremin üzerinden iki yıl geçti ama yollar hala çukurlarla dolu. Onarılmayan yollar yüzünden araçlar zarar görüyor, kazalar kaçınılmaz hale geliyor. Üstelik kurallara uymayan sürücüler ve sorumluluğunu yerine getirmeyen trafik ekipleri yüzünden şehirde trafik güvenliği tamamen yok olmuş durumda. Motosiklet uygulamaları veya radar denetimleri yapmakla trafik düzeni sağlanmaz. Polisler sahada önleyici ve düzenleyici bir görev üstlenmeli. Trafik kazaları olduktan sonra değil, olmadan önce tedbir alınmalıdır. Işıklarda, kavşaklarda ve ana arterlerde düzenli denetim yapılmadığı sürece bu karmaşa devam edecek. Vatandaşların da düzensiz parklardan, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız yapan araçlardan şikayetçi olduğu biliniyor. Ancak Adıyamanlıların bu haklı serzenişlerine karşılık, sorumlulardan henüz ciddi bir adım atılmadı. Artık lafla, sosyal medya paylaşımlarıyla bu sorunlar çözülmüyor. Yetkililere sesleniyoruz, herkes işini yapsın, ihmalin bedelini halk ödüyor. Göz göre göre yaşanan bu trafik sorumsuzluğunun sonuçları daha da ağırlaşmadan harekete geçilmeli" diye konuştu. - ADIYAMAN