Yolda kalan araç sürücüsüne polislerden yardım

Adıyaman'da yolda kalan aracı polis ekipleri iterek sürücüye yardımda bulundu.

Kent merkezinde seyir halindeyken yolda kalan bir otomobili fark eden trafik polisleri, sürücünün yardımına koştu. Atatürk Bulvarı üzerinde arıza yapan aracını kendi başına hareket ettiremeyen sürücüyü fark eden trafik polis ekipleri, hızla müdahale etti.

Polisler, yağışa rağmen aracın arkasına geçerek yol kenarına kadar güvenli bir şekilde çekilmesini sağladı. Ekiplerin yardımları sayesinde araç güvenli bir alana çekildi. Polislerin yardım anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı