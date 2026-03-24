Yolda kalan araç sürücüsüne polislerden yardım
Adıyaman'da trafik polisleri, yolda kalan bir araca yardım ederek sürücünün güvenli bir şekilde yol kenarına çekmesini sağladı. Polisin yağış altında gerçekleştirdiği bu yardım anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kent merkezinde seyir halindeyken yolda kalan bir otomobili fark eden trafik polisleri, sürücünün yardımına koştu. Atatürk Bulvarı üzerinde arıza yapan aracını kendi başına hareket ettiremeyen sürücüyü fark eden trafik polis ekipleri, hızla müdahale etti.
Polisler, yağışa rağmen aracın arkasına geçerek yol kenarına kadar güvenli bir şekilde çekilmesini sağladı. Ekiplerin yardımları sayesinde araç güvenli bir alana çekildi. Polislerin yardım anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - ADIYAMAN