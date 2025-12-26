Sosyal projeler için kurumsal planlama toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 'Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı', 'Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030)' ile 'Çınarlara Vefa Projesi' kapsamında yürütülecek kurumsal faaliyetlerin planlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan başkanlığında yapıldı. Toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katılım sağladı. Toplantıda söz konusu plan ve projeler kapsamında ilçede yürütülecek çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, hedef gruplara yönelik hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulması ele alındı. Ayrıca, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi yapılarak önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Kaymakam Aslan, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaların sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekerek, kurumların eşgüdüm içerisinde çalışmasının hizmet kalitesini artıracağını vurguladı. Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN