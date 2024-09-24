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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokakta yürüyen 19 yaşındaki İbrahim Ay, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürüdüğü sokakta silahla vurularak öldürüldü

Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 ölü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sokakta yürüdüğü esnada silahla vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde sokakta yürüyen İbrahim Ay (19), kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 2 mermi isabet eden İbrahim Ay kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Ay, ambulansla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Ay, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ay'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel

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