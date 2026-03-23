Polislerden sıkı denetim

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde sıkı denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik polis ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktalarında uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında araç belgeleri ile araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerde evrak eksiği bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı