Adıyaman'da Şikayetlere Neden Olan Yol Asfaltlandı

Adıyaman'da, uzun bir süredir şikayetlere neden olan yol, asfaltlanarak hizmete açıldı.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile geçici barınma merkezlerinin güzergahlarında bulunan ve vatandaşların uzun bir süredir şikayetlerine neden olan yol için Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 2,5 kilometrelik yol asfaltlanarak hizmete açıldı. Vatandaşlar yolun asfaltlanmasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN