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Adıyaman'da oto tamirci, antifrizsiz araçlarda blok patlama riskine karşı uyardı

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Adıyaman'da oto tamirci, antifrizsiz araçlarda blok patlama riskine karşı uyardı Haber Videosunu İzle
Adıyaman'da oto tamirci, antifrizsiz araçlarda blok patlama riskine karşı uyardı
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Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamirci Yunus Özel, kış mevsimi öncesi araç sahiplerine bakım uyarısında bulundu. Özel, antifriz ve yağ değişimi gibi bakımları yapılmayan araçların blok patlatıp büyük hasara yol açabileceğini ve yolda kalma riski taşıdığını söyledi.

Adıyaman'da araç tamir ustaları, araç sahiplerini kış bakımı konusunda uyardı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamirci Yunus Özel, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte karşılaşılabilecek risklere karşı araç sahiplerini uyardı. Bakımı yapılmayan araçların hasarlara ve kazalara yol açabileceğini söyleyen Özel, ne olursa olsun araçların bakımdan geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vatandaşları bakım konusunda uyaran araç tamir ustası Yunus Özel, "Artık kış zamanı geldi bakımlarımızı yapalım. Arabada antifriz olmadığı zaman kışın don tutuyor ve blok patlatıp büyük bir hasara yol açıyor. Onun için bakımlarımızı yaptıralım, havalar soğumadan, kış tam gelmeden, soğuklar eksiye düşmeden, bakımları yapalım. Zaten halkımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizler de elimizden geldiği kadar temiz yapmaya çalışıyoruz. Yani bakım olmazsa yolda kalabiliriz. Kazalara neden olabilir, hasarlara yol açabilir. Kışlık bakımların genelinde triger değişimi olur, antifriz değişimi olur, yağ değişimi olur, yağ bakımı, teker bakımı yani genel bakım olur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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