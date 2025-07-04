Adıyaman'da Ormanlık Alanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

Adıyaman'da Ormanlık Alanlara Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı
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Adıyaman Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışları 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yasakladı. Ateşli piknik faaliyetleri de yasak kapsamına alındı. Ancak belirli mesire alanlarında ateşsiz piknik yapılmasına izin veriliyor.

Adıyaman Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışların 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

Adıyaman Valiliği 6831 sayılı Orman Kanununun 74'üncü maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 ve 66'ncı maddeleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Adıyaman il sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasakladı.

Ayrıca, ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması da yasak kapsamına alındı.

Öte yandan, Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı Mesire Alanı, Beypınarı Mesire Alanı ve Karadağ Mesire Alanı'nda piknik yapma, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin serbest olduğu ancak bu alanlarda da sadece ateşsiz piknik yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile orman yangınlarının önlenmesi amacı taşıdığı bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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