Adıyaman'da Orman Yangınlarına Karşı Jandarmadan Teyakkuz

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaşanan orman yangınları sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş timleri, kentte bulunan ormanlık alanlarda yangınlara karşı teyakkuza geçti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri ve asayiş timleri tarafından kentte bulunan Alidağı Mesire Alanı, Adıyaman Şehir Ormanı, Yeşilkuşak Mesire Alanı, Budaklı Mesire Alanı, Beypınarı Mesire Alanı ve Karadağ Mesire Alanı'nda denetim gerçekleştiriyor.

Yangınlara karşı teyakkuz halinde olan timler, karşılaştıkları kişilerin kimlik kontrollerini yaparak, mangal ateşi yakmamalarını, sigara izmaritlerini atmamaları konusunda da uyarıda bulunuyor.

Yangınların önlenmesi amacıyla hem havadan hem de karadan denetim yapan jandarma ekipleri, kara yoluyla ulaşılabilen bölgelerde devriye görevlerini bizzat yerine getirirken, ulaşılması zor noktalarda ise dron destekli kontroller gerçekleştiriyor.

1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle Adıyaman Valiliği tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelindeki tüm ormanlık alanlarda mangal, semaver gibi ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yangın riski taşıyan malzemelerin sokulması, kullanılması ve her türlü ateş yakılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştı.

Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma yapan jandarma timleri aynı zamanda dürbünlerle uzak mesafedeki bölgeleri tarayarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlemlerde alıyor.

Devriyeler sırasında vatandaşlara, ormanlık alanlara izinsiz girişin ve ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatılan jandarma timleri, bu tür olumsuzluklarla karşılaşılması halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuluyor. - ADIYAMAN