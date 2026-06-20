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Öğretmenlerden Anadolu ezgileriyle unutulmaz konser

Öğretmenlerden Anadolu ezgileriyle unutulmaz konser
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Maarif Korosu', yedi bölgeden türküler seslendirerek büyük beğeni topladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin oluşturduğu 'Maarif Korosu' konser verdi.

Anadolu'nun yedi ikliminden, yedi renginden ve yedi bölgesinden seçilen türkülerin seslendirildiği gecede davetliler Güneydoğu'dan Karadeniz'e, İç Anadolu'dan Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Trakya'ya farklı ezgileri dinledi.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konser izleyicilerden büyük beğeni topladı. Koro Şefi Burak Kaya yönetimindeki öğretmenler, seslendirdikleri türküler ve ezgilerle dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Koro Şefi Burak Kaya ve sanatçılara çiçek takdim ederek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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