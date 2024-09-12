Adıyaman'da öğrenci servisleri denetlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde öğrenci servisleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler kapsamında 60 servis incelendi. Yapılan kontrollerde evrak eksikliği bulunan 7 servis aracına 7 bin TL para cezası uygulandı. - ADIYAMAN