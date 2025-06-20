Adıyaman'da Nadir Görülen Su Samuru Görüntülendi

Adıyaman'da Nadir Görülen Su Samuru Görüntülendi
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir vatandaş, Atatürk Baraj göleti kıyısında yürüyüş yaparken cep telefonuyla su samurunu görüntüledi. Bu nadir türün görülmesi, doğal yaşamın korunması açısından önem taşıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Samsat ilçesinde Atatürk Baraj göleti kıyısında yürüyüş yapan vatandaş, su kenarında hareket eden bir hayvan fark etti. İlk anda ne olduğunu anlayamayan vatandaş, cep telefonuyla görüntü aldı. Videoyu incelediğinde hayvanın su samuru olduğunu fark etti. Su samuru bir süre kıyıda görüldükten sonra suya atlayarak gözden kayboldu.

Su samurları Türkiye'de nadir görülen türlerden biri olarak biliniyor.

Su samurunu görüntüleyen vatandaş, nadir canlıların görülmesinin mutluluk verici olduğunu ve doğal yaşamın korunması gerektiğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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