Adıyaman'da müteahhitlere yapı kontrol durumu takip sistemi tanıtıldı

Adıyaman'da faaliyet gösteren müteahhitlere, yapı kontrol durumu takip sisteminin tanıtımı yapıldı.

6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü iş birliği ile kurulan yapı kontrol durumu takip sistemiyle ilgili düzenlenen toplantıya kentte faaliyet gösteren müteahhitlere anlatıldı.

6 Şubat'ta yaşanan ve büyük yıkımların yanı sıra birçok yapının da orta hasarlı durumuna gelmesine sebep olan depremlerin ardından binalarında güçlendirme çalışması yapmak adına başvuru yapan vatandaşların kolaylıkla başvuru sürecini takip edebilmeleri için Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü işbirliği ile Adıyaman Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yapı kontrol durumu takip sistemi geliştirildi.

Yapılan sistem ile vatandaşlar başvuruda bulundukları orta hasarlı yapılarının başvuru sürecinin hangi aşamada olduğunu "https://yd.adiyaman.bel.tr/" web sitesinden kolaylıkla takip etme fırsatı buluyor. - ADIYAMAN