750 Dekarlık alanda gübreleme çalışması yapıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında Adıyaman Besni'de mera ıslah çalışmaları yapıldı. 750 dekar alanın gübrelenmesi ile meraların verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Besni ilçesine bağlı Konuklu Köyü'nde mera ıslah çalışmaları gerçekleştirildi.

Meraların daha verimli ve çeşitlilik içeren bir bitki örtüsüne kavuşmasını amaçlayan çalışma kapsamında, 750 dekar mera alanında toplam 11 bin 250 kilogram 20.20.0 kompoze gübre uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalara Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, İl Müdür Yardımcısı Tuncay Beyaz, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Eyüp Aydın Can, Besni İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, teknik personel ile birlikte bölge çiftçileri katıldı.

Yetkililer, proje ile birlikte meraların ot veriminin artırılmasının, hayvancılığın desteklenmesinin ve sürdürülebilir mera yönetiminin hedeflendiğini belirterek, benzer çalışmaların il genelinde devam edeceğini ifade etti. Yapılan gübreleme çalışmasının, hayvancılıkla uğraşan üreticilere önemli katkı sağlaması bekleniyor. - ADIYAMAN

