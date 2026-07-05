Lağım fareleri korkutuyor
Adıyaman'da son zamanlarda sıkça görülmeye başlanan lağım fareleri vatandaşları tedirgin ediyor. Bahçelievler Mahallesi'nde cep telefonuyla görüntülenen fareler üzerine vatandaşlar ilaçlama çalışmalarının artırılmasını talep ediyor.
Adıyaman'da sıkça görülmeye başlanılan lağım fareleri korkutuyor.
Adıyaman'da son zamanlarda görülmeye başlayan lağım farelerinden dolayı vatandaşlar tedirginlik yaşıyor. Bahçelievler Mahallesi'nde görülen lağım faresini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaşlar, son zamanlarda bu tür olaylara sıklıkla denk geldiklerini dile getirdi. Daha önceden bu tür durumların Adıyaman'da yaşanmadığını son zamanlarda sıklıkla yaşandığını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarının sıklaştırılması gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı