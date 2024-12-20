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Adıyaman'da Kurt Saldırısı: 2 Keçi Telef Oldu

Adıyaman'da Kurt Saldırısı: 2 Keçi Telef Oldu
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Adıyaman'ın Yaylakonak Beldesi'nde otlatılan küçükbaş hayvan sürüsüne kurtlar saldırdı. 2 keçi telef olurken, çobanın müdahalesiyle 59 hayvan kurtarıldı.

Adıyaman'da otlatılmaya çıkarılan küçükbaş hayvan sürüsüne kurtları saldırması sonucu 2 keçi telef oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak Beldesi'nin dağlık bölgesinde otlatılmaya çıkarılan Hasan E'ye ait 61 adet küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüye kurtlar saldırdı. Sürüye saldıran 5 kurt 2 keçiyi yakalayarak parçaladı. Çobanın müdahaleleri sonucunda 59 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. Telef olan 2 keçi kurtlar tarafından yenildi. Çoban, hem kendi canını hem de hayvanlarının canını son anda kurtardığını ve yaşanan saldırı sonrası hayvanlarını hızlı bir şekilde dağdan aşağıya indirdiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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