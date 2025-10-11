Haberler

Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Asayiş Uygulaması

Adıyaman'da Konteyner Kentlerde Asayiş Uygulaması
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, konteyner kentlerde geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik kontrolleri yapılırken, araçlar detaylı bir şekilde arandı. Amaç, kamu düzenini sağlamak ve güvenliği artırmak.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kentte bulunan konteyner kentlerde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişilere kimlik kontrolü yapılırken, bazı araçlar da detaylı şekilde arandı. Özellikle geçici barınma alanlarında yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, polis ekipleri konteyner kent giriş ve çıkış noktalarında konuşlanarak uygulama yaptı. Belirli noktalarda durdurulan araçlar detaylı olarak aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulandı.

Uygulama amacının kamu düzenini sağlamak, suça karışmış ya da aranması bulunan şahısların tespitini kolaylaştırmak ve asayişi tehdit edebilecek durumların önüne geçmek olarak açıklandı.

Benzer denetimlerin önümüzdeki günlerde de süreceği, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
