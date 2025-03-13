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Adıyaman'da Kız Çocuklarına Ücretsiz Saç Bakımı

Adıyaman'da Kız Çocuklarına Ücretsiz Saç Bakımı
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, Samsat Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan 'Bakımlı kızlar mutluluk saçar' projesi kapsamında, kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi ve bakımı hizmeti veriliyor. Proje, çocukların kuaförle tanışmalarına ve mutlu olmalarına katkı sağlıyor.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kız çocuklarının saç kesimi ve bakımları ücretsiz yapılıyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bakımlı kızlar mutluluk saçar" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kız öğrencilerin saç kesimi ve bakımı ücretsiz yapılıyor.

Samsat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kuaförlük Kursu Usta Öğreticisi Deniz Ercemal ve kursiyerleri, kız öğrenciler ve diğer bütün çocukların ücretsiz saç bakımını yapmaya başladı. Halk eğitim merkezindeki kuaför salonunda gerçekleştirilen uygulamadan çocuklar oldukça mutlu oluyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Çoban, birçoğu ilk kez kuaförle tanışan çocukların bu projemizden oldukça mutlu olduklarını ifade ederek uygulamaya devam edeceklerini ifade etti. Çoban, "İdaremiz ile usta öğreticilerimiz olarak bir karar alarak ilçemizdeki gönüllü bütün kız çocuklarının saç kesim ve bakımlarını ücretsiz yapma kararı aldık. Çocuklarımız oldukça ilgi gösteriyor ve mutlu oluyorlar. Emek veren Kuaförlük Kursu Usta Öğretici ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Bu projemize talep olduğu sürece devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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