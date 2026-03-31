Adıyaman'da 'Kim var?' sanat etkinliği gerçekleştirildi

Adıyaman'da, TPAO Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kim Var?" sanat etkinliği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi tarafından organize edildi. Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, İstanbul Milletvekili ve Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program öncesinde öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı Vali Varol tarafından gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Varol, eserleri inceleyerek öğrencileri tebrik etti. Açılışın ardından sahne etkinliğine geçildi. Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sahne performansı ve seçilen repertuvar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Programa, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne performansları da eşlik etti.

Orkestra ve koro eşliğinde icra edilen eserler izleyicilerden beğeni topladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı