Hastalara ulaşmak için ekiplerin zorlu mücadelesi

Adıyaman'da İl Özel İdare ekipleri, kar yağışından dolayı yolları kapanan köylerdeki hasta ve mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zorlu mücadele veriyor.

Kar yağışının yer yer yarım metreyi geçtiği yüksek kesimlerde, bir taraftan karla mücadele sürerken diğer taraftan ambulansların hastalara ulaşmasına yardımcı olunuyor. Yolda kalan araçlar iş makineleriyle çekiliyor.

İl Özel İdare ekipleri, 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine, merkeze bağlı Gömükan mezrasında hamile kadına kar nedeniyle ulaşamayan sağlık ekiplerinin yolunu açtı. Önce iş makineleri, ardında sağlık ekipleri mezraya ulaşarak kadını Adıyaman'da ki hastaneye getirdi.

Sincik Taşkale köyünde kalp hastası olan yaşlı vatandaşın rahatsızlanması üzerine 112 acil çağrı merkezinden ambulans talep edildi. Kar nedeniyle köye ulaşmakta güçlük çeken ambulansın hastaya ulaşması için ekiplerin saatler süren çalışması sonrasında hastaya ulaşıldı. Hasta ambulans ile Sincik Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yine Sincik ilçesi Yarpuzlu Köyünde akşam saatlerinde doğum hastası bir kadın için ekipler seferber oldu. Özel İdare ekiplerinin yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Hasta Sincik Devlet Hastanesine getirildi.

Adıyaman'da İl Özel İdare ekipleri 55 araç, 71 personel ile kapanan köy yollarını açmak için çalışıyor. Gerger, Sincik ve Çelikhan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının tamamını açmak için çalışma yapılıyor. - ADIYAMAN