Adıyaman'da Kar Yağışı Kışın Erken Geldiğini Müjdeliyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Aksu Köyü'ne bağlı Hürmer Mezrası'nı tamamen beyaza bürüdü.

Meteoroloji tarafından Adıyaman için sarı kodlu uyarı yapılmış, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bölgeye düşen kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar, sonbaharın kurak geçtiğini hatırlatarak yüksek kesimlere yağan karla birlikte kışın bu yıl erken geldiğini ifade etti.

Yetkililer ise kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN