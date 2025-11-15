Haberler

Adıyaman'da Kar Yağışı Kışın Erken Geldiğini Müjdeliyor

Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı, Hürmer Mezrası'nı beyaza bürüdü. Meteoroloji uyarılarının ardından bölge sakinleri, kışın erken geldiğini belirtti. Yetkililer sürücüleri kaygan yollara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki kara yolunda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Aksu Köyü'ne bağlı Hürmer Mezrası'nı tamamen beyaza bürüdü.

Meteoroloji tarafından Adıyaman için sarı kodlu uyarı yapılmış, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği duyurulmuştu. Uyarıların ardından bölgeye düşen kar yağışı güzel manzaralar oluşturdu. Vatandaşlar, sonbaharın kurak geçtiğini hatırlatarak yüksek kesimlere yağan karla birlikte kışın bu yıl erken geldiğini ifade etti.

Yetkililer ise kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
