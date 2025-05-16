Adıyaman'da Kan Bağış Kampanyasına Büyük İlgi
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kan bağış kampanyası, vatandaşlar tarafından yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Katılımcılar, kan bağışının sağlık açısından faydalarını vurguladı.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kan bağış kampanyası oldukça ilgi gördü.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Kızılay Adıyaman Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bir gün sürecek olan kan bağış etkinliğinde kan bağışının hem insan sağlığına iyi geldiği hem de hayat kurtarıldığı vurgulandı.
Kan bağışında bulunan halk eğitim merkezi çalışanları, kursiyerler ve vatandaşlar ise kan vermekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel