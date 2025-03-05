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Adıyaman'da Jandarmadan Şok Huzur Uygulamaları

Adıyaman'da Jandarmadan Şok Huzur Uygulamaları
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde şok uygulamalar gerçekleştirmekte. Ekipler, durdurdukları araçların evrak ve kimlik kontrollerini yaparak suç unsurlarına karşı yoğun bir denetim sürdürüyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehrin birçok farklı noktasında şok uygulamalar yapılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Gazihandede Yolu başta olmak üzere birçok farklı noktada yaptığı şok huzur uygulaması çerçevesinde durdurdukları araçların evrak kontrollerini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri aynı zamanda durdurdukları araçlarda bulunan kişilerin de kimlik kontrollerini yaparak suç ve suç unsurlarına göz açtırmıyor. Ekipler sürücülerden araçlarını daha dikkatli kullanmalarını, trafik kurallarına uymalarını da istedi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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