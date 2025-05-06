Adıyaman’da Jandarma Güvenlik Uygulamaları Gerçekleştirdi

Adıyaman Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Sugözü Orman Parkı ve Millet Bahçesi'nde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen kontroller kapsamında, bölgede huzur ortamının devamlılığı için kimlik kontrolleri, trafik denetimleri ve genel güvenlik uygulamaları titizlikle yürütüldü. Uygulama ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve mesire alanlarında olası olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, halkın huzur ve güvenliği için tüm önlemlerin alınmaya devam edeceğini ifade etti. - ADIYAMAN