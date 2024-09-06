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Adıyaman'da İşçilerin Salıncak Keyfi

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Adıyaman'da yeni yapılan konutların alt yapı bağlantı hattı işinde çalışan kepçe operatörü ve yardımcısı zincirle kepçeye salıncak yapıp sallandı. İşçilerin çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Adıyaman'da yeni yapılan konutların alt yapı bağlantı hattı işinde çalışan kepçe operatörü ve yardımcısı zincirle kepçeye salıncak yapıp sallandı. İşçilerin çocuklar gibi eğlendiği bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

6 Şubat depreminin yaralarının sarıldığı Adıyaman'da, cep telefonu kamerasına insanı gülümseten görüntüler yansıdı. İndere bölgesinde yapımı süren kalıcı konutların alt yapı bağlantı hattı yapımında çalışan kepçe operatörü Kadir Uğur ve yardımcısı Caner Bozkurt kepçenin ağzına bağladıkları zincirden salıncakta çocuklar gibi eğlendi. Operatör yardımcısı salladı, operatör sallandı. Mesai sonrasında, günün tüm yorgunluğunu çocuklar gibi eğlenerek attı. Adıyaman 3. Çevre Yolu üzerinde çalışan işçilerin bu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Mesai sonrası eğlendiklerini dile getiren Operatör Yardımcısı Caner Bozkurt, "O zaman boştaydık, buz borularda gelmemişti. Mesai saati sonrası boruları beklerken bu şekilde sallandık" dedi.

Çalışma alanındaki şantiye şefleri ise "Burada ki işimiz bitmişti o zaman, arkadaşlarda keyifleri yerine gelsin diye öyle bir eğlendiler. İki üç dakika süren bir şeydi öyle uzun süren bir şey değildi. Eğlenceli bir şey oldu, biraz zaman geçti işte" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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