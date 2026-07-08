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İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir iş yerine giren yılan, çalışanlar arasında paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına saldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir iş yerine giren yılan, çalışanlar arasında büyük paniğe neden oldu.

Olay, Gölbaşı ilçe merkezindeki bir iş yerinde meydana geldi. Mesai saatleri içinde içeride bir yılanın hareket ettiğini fark eden çalışanlar, korkuyla kendilerini dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen itfaiye personeli, özel aparatlar kullanarak yılanı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan yılanın zarar görmemesi için büyük titizlik gösterildi. İş yerinden çıkarılan yılan, ekipler tarafından yerleşim yerlerinden uzak, doğal yaşam alanına götürülerek yeniden salındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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