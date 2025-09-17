Adıyaman'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2025-2026 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlköğretim Haftası büyük bir coşkuyla kutlandı.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikler, eğitim camiasına moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Programın açılışı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla gerçekleşti. Ardından kutlamalar, Gölkent İlk/Ortaokulu'nda düzenlenen törenle devam etti.

Törene; Kaymakam Kadir Algın, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler, sundukları koro dinletisi ve Halk Eğitim Merkezi ekibinin hazırladığı folklor gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri, öğrencilerin yeni eğitim yılına umutla ve enerjiyle başlamasına vesile olurken, öğretmenler için de yeni döneme dair heyecan ve motivasyonu artırdı. - ADIYAMAN