Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Geniş Çaplı Denetimler Gerçekleştirildi

Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması: Geniş Çaplı Denetimler Gerçekleştirildi
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Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 7 park, 6 umuma açık yer, 77 araç ve 430 şahıs kontrol edildi. İki şahıs üzerinde kesici alet ele geçirilirken, çeşitli cezalarda uygulandı.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Türkiye huzurlu sokaklar uygulaması" kapsamında, ilçe genelinde geniş çaplı denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 park ve bahçe, 6 umuma açık yer, 77 araç ve 430 şahıs denetlendi.

Denetimlerde 2 şahsın üzerinde kesici alet ele geçirilirken, kabahatler kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca 2 araca, karayolları trafik kanununun çeşitli maddeleri uyarınca toplam bin 986 TL para cezası kesildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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