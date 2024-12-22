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Adıyaman'da Huzurlu Sokaklar-3 Uygulaması Gerçekleştirildi

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar-3 asayiş uygulamasında 130 polis memuru ile 3 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 6 şahıs yakalandı ve 35 araca toplam 196 bin 916 TL para cezası kesildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent genelinde 'Huzurlu Sokaklar-3' asayiş uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uygulama yapıldı. Kentte 6 farklı noktada 130 polis memurunun katılımıyla yapılan uygulamada 3 bin 679 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 582 aracın da kontrolünün yapıldığı uygulamada 7 günlük kiralanan evler, 12 araç kiralama işletmeleri, 53 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Uygulamada hakkında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanırken 35 araca ise evrak eksikliğinden dolayı 196 bin 916 TL idari para TL para cezası uygulandı. Aynı zamanda 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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