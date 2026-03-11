Adıyaman'da hat, tezhip ve ebru sanatı sergisi

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen "Hat, tezhip ve ebru sergisi" sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hazırlanan sergi, sanat ile maneviyatı aynı potada buluşturdu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen serginin açılışında, kursiyerler ve öğretmenler tarafından büyük emek ve titizlikle hazırlanan hat, tezhip ve ebru sanatının seçkin örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kommagene Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışını yaparak eserleri tek tek inceleyen Vali Osman Varol, sergide yer alan hat ve tezhip gibi çalışmaların milletin köklü medeniyet birikimini, estetik anlayışını ve derin manevi dünyasını yansıttığını ifade ederek, bu güzel serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergi, Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı