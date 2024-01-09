Adıyaman'da hak sahibi depremzedeler kalıcı konutları gezdi

Adıyaman'da hak sahibi olan depremzede vatandaşlar, kalıcı deprem konutlarını gezdi.

Geçici konteyner kentlerde kalan ve hak sahibi olan depremzedeler, Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı nezaretinde Örenli ve İndere bölgesinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarını gezdi. Konutları gezen hak sahibi depremzedeler, burada daireleri inceledi. Yerleşecekleri kalıcı konutları görme imkanı buldukları için oldukça mutlu olduklarını ve konutları beğendiklerini dile getiren depremzedeler, çalışmaların biran evvel tamamlanmasını beklediklerini söyleyerek ilgililere teşekkür ettiklerini belirtti. - ADIYAMAN