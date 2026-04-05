Sincik-Kahta Karayolu ulaşıma kapatıldı
Adıyaman'ın Sincik ve Kahta ilçelerini bağlayan karayolu, Teğmenli Köyü mevkiinde meydana gelen göçük nedeniyle kapatıldı. Kuvvetli yağışların ardından heyelan oluştu ve yol riskli olduğu için Karayolları tarafından ulaşıma kapatıldı. Ulaşım geçici olarak Bölükyayla beldesi üzerinden sağlanmakta.
Adıyaman'ın Sincik ile Kahta ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, Teğmenli Köyü mevkiinde meydana gelen göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan kuvvetli yağışların ardından karayolunda heyelan oluştu. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yol birkaç kez trafiğe açılsa da yeniden meydana gelen çökmeler nedeniyle risk oluşturduğu gerekçesiyle Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ulaşıma kapatıldı.
Sincik-Kahta arasındaki ulaşımın geçici olarak Bölükyayla beldesi üzerinden sağlandığı bildirildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı