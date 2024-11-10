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Adıyaman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Adıyaman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
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Haberler
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Adıyaman Valiliği bahçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıl dönümü anısına düzenlenen törene Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adıyaman Valiliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği bahçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 86. ölüm yıl dönümünde törenle anıldı. Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, Beldiye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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